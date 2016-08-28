УПЛ. "Шахтар" здобув непросту перемогу над "Сталлю" та став одноосібним лідером чемпіонату

Донецький "Шахтар" переміг кам'янську "Сталь" у виїзному матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі на 78-й хвилині забив аргентинський форвард "гірників" Факундо Феррейра, який головою замкнув подачу Даріо Срни з правого флангу.

Таким чином, "Шахтар" продовжує проходити чемпіонат УПЛ без втрати очок. У той же час, вчорашня поразка київського "Динамо" від полтавської "Ворскли" дозволив донецькій команді вийти в одноосібні лідери чемпіонату України.

Кам'янська "Сталь", маючи в активі 5 очок, знаходиться на дев'ятому місці в турнірній таблиці.

Сталь (Кам'янське) - Шахтар (Донецьк) - 0:1 (0:0)

Гол: Феррейра (78);

Ст: Паньків, Пашаєв, Іщенко (Кравченко, 83), Стаменковіч, Довгий, Карасюк, Каленчук, Р. Малакян (Мисик, 79), Деул, Е. Малакян, Комваліус (Дебелко, 71);

Ш: П'ятов, Срна, Ордець, Ракицький, Бутко (Ісмаїлі, 54), Малишев, Фред, Марлос, Коваленко, Дентіньо (Веллінгтон Нем, 74), Едуардо (Феррейра, 62);

Попередження: Каленчук, Стаменковіч - Дентіньо, Малишев.