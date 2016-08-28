УПЛ. "Олександрія" розгромила "Зірку" в обласному дербі

ФК "Олександрія" завдала розгромної поразки кропивницкой "Зірці" у матчі 6-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги.

В першому таймі господарі поля забили лише один м'яч, коли на 15-й хвилині відзначився голом Артем Чорній.

Розгром був довершений у другому таймі - на 63-й хвилині Андрій Гітченко головою замкнув подачу з флангу, після чого оборона гостей, як і в попередніх матчах, почала регулярно провалюватися. "Олександрія" до кінця матчу цим скористалася двічі, коли забивали Василь Грицук та Віталій Паламар. Підсумковий рахунок зустрічі - 4:0.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі "Олександрія" піднялася у першу шістку турнірній таблиці. У команди Володимира Шарана, як і у полтавської "Ворскли" та одеського "Чорноморця", в активі 9 очок.

"Зірка" з одним очком в активі займає передостаннє 11-е місце в чемпіонаті.

Олександрія — Зірка (Кропивницький) - 4:0 (1:0)

Голи: Чорній (15), Гітченко (63), Грицук (70), Паламар (90);

Ол: Новак, Микицей, Гітченко, Шендрик, Цуріков, Старенький (Козак, 67), Банада, Запорожан, Чорній (Путраш, 58), Грицук (Леонов, 79), Паламар;

З: Ганєв, Баєнко (Зубков, 67), Кучеренко, Ковальов, Бацула, Білоног (Кочура, 69), Гавриш (Чумак, 62), Лупашко, Щедрий, Загальський, Чічіков;

Попередження: Чорній, Гітченко, Цуріков – Лупашко, Зубков.