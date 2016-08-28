УПЛ. Львівські "Карпати" програли домашній матч "Олімпіку"

Львівські "Карпати" поступилися в домашньому матчі 6-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги донецькому "Олімпіку" з рахунком 0:2.

Обидва голи в матчі забив форвард гостей Володимир Лисенко. На 26-й хвилині він замкнув простріл з лівого флангу, а на 68-й - з лівого краю штрафного майданчика "Карпат" вразив дальній кут воріт Романа Підківки.

Перемога дозволила "Олімпіку" відірватися на три очки від групи аутсайдерів чемпіонату. Зараз в активі донецької команди 7 балів.

Львівські "Карпати" продовжують посідати останню сходинку турнірної таблиці, маючи -2 очки.

Карпати (Львів) — Олімпік (Донецьк) - 0:2 (0:1)

Голи: Лисенко (26, 68)

К: Підківка, Ксьонз, Лобай, Нестеров (Чачуа, 30), Кравець (Мірошниченко, 56), Новотрясов, Рудика, Худоб'як, Грисьо (Кадімян, 69), Костевич, Бланко-Лещук;

Ол: Махарадзе (Котляров, 81), Олійник, Шестаков (Корнєв, 90+4), Барановський, Немчанінов, Богданов, Петров, Танчик, Доронін, Поступаленко (Хомутов, 75), Лисенко;

Попередження: Кравець, Рудика, Ксьонз — Танчик, Лисенко, Шестаков, Петров.