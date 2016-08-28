Головний тренер "Севільї" вже не розраховує на Коноплянку і готовий його продати

Іспанська "Севілья" готова продати українського півзахисника команди Євгена Коноплянку до іншого клубу, повідомляє Diario de Sevilla.

Згоду про продаж футболіста дав аргентинський головний тренер команди Хорхе Сампаолі.

Кілька днів тому Коноплянка висловив побажання, щоб тренер дав йому зрозуміти, чого від нього очікує в наступному сезоні. Тепер, як зазначає видання, наставник команди дав свою відповідь.

Нагадаємо, Євген Коноплянка не виходив на поле в матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги, а також не потрапив у заявку на поєдинок 2-го туру, який відбудеться сьогодні.