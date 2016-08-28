Прем'єр-ліга, 6-й тур, "Карпати" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі донецький "Олімпік".

Зустрічаються команди, які займають, відповідно, останнє, 12-е і 9-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

На подив легко львів'яни вигравали у недавніх дебютантів ліги вдома два роки поспіль (двічі по 4:1), в додачу до чого додали виїзний успіх зразка минулого сезону (0:1). І тепер донеччани мають можливість позбутися у цій парі статусу зручного суперника. Адже вони за два сезони вже набралися досвіду в еліті.

Особливими досягненнями зараз не може похвалитися жодна зі сторін. «Карпати» проявили неабияку стабільність, відверто не проваливши жодної зустрічі. «Олімпік», крім перепадів в грі, має статус найменш надійного захисту, а дві третини своїх голів забив в одному матчі.

Серед гравців (якщо з'явиться на полі) найбільш цікавою фігурою може стати Гегам Кадімян, який цього року змінив «олімпійську» прописку на «карпатівську».

Нарешті, галичани, в разі перемоги, позбудуться негативної кількості очок поточного сезону. Вони починали сезон з "-6" балів, а зараз, після того як команда набрала 4 очки, мають у графі "-2".

На котируваннях букмекерських контор вважаються фаворитом "Карпати". На перемогу львівського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,68 до 1, на нічию - 3,43 до 1, а на перемогу донеччан - 4,90 до 1.

Матч "Карпати" - "Олімпік" розпочнеться у Львові о 17.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".