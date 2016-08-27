Тренер "Динамо" Ребров після поразки від "Ворскли": "Це виключно моя помилка"

Головний тренер «Динамо» Сергій Ребров на післяматчевій прес-конференції за підсумками гри з полтавською "Ворсклою" взяв всю відповідальність за поразку на себе, повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Звичайно, ми програли по ділу. Створили достатньо гольових моментів, але те, як ми сьогодні грали в обороні, не витримує ніякої критики. Всі хочуть атакувати... Повторюся, не можу сказати, що ми не створювали сьогодні гостроти, але не можна забувати про оборону. У підсумку, «Ворскла» могла нам забити і три, і п'ять голів", - зазначив Ребров.

"Не буду зараз нікого звинувачувати, це виключно моя помилка. Команда повинна бути готова таким чином, щоб всі її футболісти серйозно ставилися до будь-якого суперника. «Дніпро» нас простив, «Сталь» пробачила. «Ворскла» — ні. Таке повинно було рано чи пізно статися", - поскаржився тренер.

"У той же час, багато наших проблем — не від хорошого життя. Від нас пішов Велозу, від нас пішов Драгович. Додайте сюди ситуацію з травмами — хтось в лазареті, а хтось ще не в повній мірі набрав втрачені кондиції після отриманих ушкоджень. У результаті, порівняно з минулим сезоном, наш склад ослаблений на 4-5 чоловік. І у нас, на жаль, немає кадрової можливості знайти повноцінні заміни цим футболістам. Ми працюємо з тими, хто у нас є, намагаючись вичавити максимум", - зазначив Ребров.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" програло полтавській "Ворсклі" у матчі 6-го туру УПЛ з рахунком 0:2.