"Динамо" несподівано програло "Ворсклі" в матчі Прем'єр-ліги

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 6-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало на своєму полі полтавську "Ворсклу" і програло з рахунком 0:2.

Долю матчу вирішив дубль Юрія Коломойця.

Кияни активно розпочали матч і мали кілька гольових моментів, але на 15-й хвилині рахунок зуміли відкрити гості. Морозюк помилився у своїх воріт, віддавши м'яч Шовковському. Коломоєць перехопив цю необачну передачу, обвів воротаря і закотив м'яч вже у порожні ворота.

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Надалі кияни знову перехопили ініціативу і продовжували атакувати, але безрезультатно. Гості мали один супермомент, який після передачі Ребенка не зміг реалізувати все той же Коломоєць.

Другий тайм проходив у схожому ключі, а на 69-й хвилині Коломоєць поставив переможну крапку для своєї команди. В ході контратаки Кобахідзе зробив передачу на Коломойця, той підробив м'яч, після чого пробив точно у верхній кут - 2:0.

Таким чином, "Динамо" втратило перші три очки в нинішньому сезоні (до цього було п'ять перемог поспіль) і вже завтра може суттєво відстати від донецького "Шахтаря" в турнірній таблиці УПЛ.