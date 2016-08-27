Прем'єр-ліга, 6-й тур, "Динамо" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на своєму полі полтавську "Ворсклу".

Зустрічаються команди, які займають 2-е і 5-е місця в турнірній таблиці.

Кияни виграли всі пть матчів на старті чемпіонату і поступаються донецькому "Шахтарю" лише за різницею м'ячів. У той же час, на рахунку "Ворскли" лише 6 балів. І це напередодні матчів з лідерами вітчизняного футболу. Для полтавців починається серія ігор з суперниками Топ-рівня саме матчем з "Динамо".

Гості в столиці ще жодного разу не вигравали і лише двічі зіграли внічию, а забивають тут приблизно раз за 3 гри. Зараз вони повинні спробувати змінити таку невтішну традицію, після чого цілком можуть повернути віру у власні сили. Однак без поліпшення якості існуючої гри такий сценарій навряд чи можливий. Втім, цілком надійний захист гостей практично виключає легку прогулянку для динамівців.

На котируваннях букмекерських контор кияни є безумовними фаворитами. На перемогу "Динамо" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,19 до 1, на нічию - 5,54 до 1, а на перемогу "Ворскли" - 13,98 до 1.

Матч "Динамо" - "Ворскла" розпочнеться на столичному НСК "Олімпійський" о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".