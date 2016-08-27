Прем'єр-ліга, 6-й тур, "Волинь" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 6-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі одеський "Чорноморець".

Зустрічаються команди, які на даний момент займають 10-е і 7-е місця в турнірній таблиці.

Від недавнього статусу аутсайдера «Чорноморець» близький перейти до стану, коли саме він очолить погоню за трійкою лідерів. Приблизно та ж ситуація у лучан, які невдало стартували, але один матч може значно поліпшити настрій господарям.

Недооцінювати одеситам своїх менш кадрово укомплектованих суперників не варто хоча б тому, що саме вдома підопічних Віталія Кварцяного іноді буває не стримати. Втім, «моряки» в минулі роки навіть з цим вагомим чинником не дуже зважали. Вдома лучани не виграють у "Чорноморця" після сезону 2004/05.

На котируваннях букмекерських контор "Волинь" має невелику перевагу над суперником. На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 2,34 до 1, у той час як на перемогу "Чорноморця" - 2,95 до 1, а на нічию - 3,08 до 1.

Матч "Волинь" - "Чорноморець" розпочнеться у Луцьку о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".