Скрипник пояснив розгромну поразку "Вердера" від "Баварії" у матчі Бундесліги

Український наставник бременського «Вердера» Віктор Скрипник прокоментував розгромну поразку своєї команди від мюнхенської «Баварії» в 1-му турі чемпіонату Німеччини, повідомляє dynamo.kiev.ua.

«Для нас у цьому матчі все закінчилося з третім голом „Баварії“, який ми пропустили на перших секундах другого тайму. Після цього деякі гравці нашої команди просто перестали грати у футбол.

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В цілому, можу сказати головне: у цьому матчі ми повсюдно надавали суперникові занадто багато простору. Це був зовсім не наш день...», — сказав Скрипник.

Напередодні відбувся матч-відкриття чемпіонату Німеччини з футболу сезону 2016/17, в якому чинний чемпіон Бундесліги "Баварія" приймала на своєму полі "Вердер" і обіграла суперника з рахунком 6:0.