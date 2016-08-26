Голландський ПСВ орендував Зінченко терміном на один рік

19-річний гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко, права на якого належать англійському "Манчестер Сіті", відданий на рік в оренду в голландський клуб ПСВ з Ейндховена, повідомляє офіційний сайт голландців.

Термін угоди може бути згодом продовжений ще на один сезон.

При цьому, український футболіст зможе почати виступати за свій новий клуб тільки у вересні.

Зінченко пропустить найближчу гру чемпіонату Голландії проти "Гронінгена". Потім настане пауза в національному чемпіонаті у зв'язку з іграми національних збірних. Наступний матч ПСВ проведе 10 вересня, коли команда в гостях буде протистояти НЕКу з Неймегена.

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Зінченко виступав у молодіжному складі "Шахтаря", але ніколи не грав в основній команді донецького клубу. Сезон 2015/16 він провів в російській "Уфі".

Гравець був включений в заявку збірної України на Євро-2016, але не провів на турнірі жодного матчу.