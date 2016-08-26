"Дніпро" виграв у "Зорі" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

У Дніпрі завершився стартовий матч туру Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав луганську "Зорю" і обіграв суперника з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена в самому початку.

Господарі поля набагато активніше розпочали гру і вже на 3-й хвилині їхні зусилля принесли конкретний результат. Висока передач в штрафну від Близниченка завершилася тим, що Руслан Ротань ударом "боковими ножицями" відправив м'яч у нижній кут воріт суперника - 1:0.

Читайте такожУкраїнський півзахисник Ротань знову став гравцем "Дніпра"

Надалі команди діяли досить гостро, але безрезультатно. При цьому, "Дніпро" швидше міг збільшити свою перевагу, ніж дозволити "Зорі" зрівняти рахунок.

Розв'язка матчу настала вже в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, коли відзначився Денис Баланюк. В ході контратаки Вакулко зробив передачу на Баланюка, той у штрафному майданчику обіграв воротаря луганчан Шевченка, після чого відправив м'яч у ворота.

Таким чином, "Дніпро" набрав 8 очок і перемістився відразу з 7-го на 4-е місце в турнірній таблиці. У свою чергу, луганчани втратили три важливих бали і, швидше за все, істотно відстануть від дуету лідерів "Динамо" і "Шахтаря" за підсумками туру.

6-й тур чемпіонату України з футболу продовжиться матчами у суботу та неділю.