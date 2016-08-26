Прем'єр-ліга, 6-й тур, "Дніпро" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить перший матч туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає луганську "Зорю".

Зустрічаються команди, які йдуть на 7-му і 3-му місцях турнірної таблиці, відповідно.

Серія поразок дніпрян, яка тривала більше трьох років (п'ять поразок поспіль), завершилася навесні нинішнього року. І результат тієї гри (2:1 на користь "Дніпра") мав ключове значення в розподілі пріоритетів на завоювання бронзового комплекту медалей.

Зараз навіть в гостях вважати фаворитом луганську команду можна сміливо, однак саме на чужих полях у гравців Юрія Вернидуба виникають певні труднощі з досягненням результату, якого, втім, вони, за єдиним винятком, досягають. При цьому у всіх попередніх 5-ти зіграних турах «Зоря» забиває першою.

Що стосується «Дніпра», то він після дуже впевненої і яскравої перемоги в першому турі перейшов до футбольних буднів, де з максимальним результатом поки що не складається. З іншого боку підопічні Дмитра Михайленка своїми діями на футбольному полі і критики не заслуговують.

Тому, швидше за все, саме стартова зустріч туру має всі підстави вважатися центральною і найочікуванішою.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом гри з невеликою перевагою вважається "Зоря". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 2,17 до 1, у той час як на нічию можна поставити з розрахунку 3,16 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 3,20 до 1.

Матч "Дніпро" - "Зоря" розпочнеться у Дніпропетровську о 19.00

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".