Гендиректор "Шахтаря" назвав потрапляння в одну групу з "Брагою" "пікантною ситуацією"

Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін прокоментував результати жеребкування групового раунду Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт клубу з посиланням на телеканал "Футбол 1".

"У цій групі найбільша пікантна ситуація, природно, з «Брагою». Як ви всі чудово знаєте, до нас з самого початку сезону перейшов звідти тренер, він прекрасно знає цю команду. Думаю, для вболівальників обох команд це протистояння буде дуже цікавим, захоплюючим. Навіть до жеребкування мені здавалося, що «Брага» нам може попастися. Так і вийшло. Якщо подивитися на «Гент», то в минулому сезоні, наскільки я пам'ятаю, він посів третє місце. Тобто це хороша команда. «Коньяспор» час від часу грає у вищій лізі, вилітає – такий рівний суперник. Але у всякому випадку хочу сказати, що з цієї групи ми повинні виходити без обговорень", - зазначив Палкін.

На питання, чи вважає гендиректор донецького клубу головним суперником за перше місце в групі саме «Брагу», він відповів: "Напевно, так. Хоча «Гент» теж непогана команда".

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А на питання, чи стане це протистояння для Паулу Фонсеки лакмусовим папірцем, зауважив: "Природно. Як я вже сказав, тим і цікава наша група, що в неї потрапила «Брага», де раніше був тренером Паулу Фонсека".

У минулому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу «Шахтар» розгромив «Брагу» з загальним рахунком 6:1. Зараз обидві команди залишилися в тих самих складах, але за винятком тренерів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень відбулося жеребкування Ліги Європи УЄФА, де своїх суперників дізналися "Шахтар" і луганська "Зоря".