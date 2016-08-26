Збірна України проведе відкрите тренування перед стартовим матчем кваліфікації ЧС-2018
Тренування відбудеться 29 серпня.
Федерація футболу України запрошує вболівальників 29 серпня о 18:30 прийти на НСК«Олімпійський» та стати свідками тренування нової збірної під керівництвом Андрія Шевченка, повідолмяє прес-служба ФФУ.
Вболівальників закликають продемонструвати свою підтримку улюбленій команді.
Крім самого тренування, яке розпочнеться о 19:00, на глядачів чекає розіграш призів, можливість отримати квитки у фан-зону матчу Україна - Ісландія. Також збірники вибиватимуть м'ячі на трибуни й відбудеться фотографування з гравцями.
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Вхід вільний.
У ФФУ наголосили, що це буде єдина можливість підтримати команду напередодні стартового матчу відбору ЧС-2018. Згідно з рішенням дисциплінарного комітету ФІФА, матч Україна - Ісландія відбудеться за порожніх трибун.