Збірна України проведе відкрите тренування перед стартовим матчем кваліфікації ЧС-2018

Федерація футболу України запрошує вболівальників 29 серпня о 18:30 прийти на НСК«Олімпійський» та стати свідками тренування нової збірної під керівництвом Андрія Шевченка, повідолмяє прес-служба ФФУ.

Вболівальників закликають продемонструвати свою підтримку улюбленій команді.

Крім самого тренування, яке розпочнеться о 19:00, на глядачів чекає розіграш призів, можливість отримати квитки у фан-зону матчу Україна - Ісландія. Також збірники вибиватимуть м'ячі на трибуни й відбудеться фотографування з гравцями.

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Вхід вільний.

У ФФУ наголосили, що це буде єдина можливість підтримати команду напередодні стартового матчу відбору ЧС-2018. Згідно з рішенням дисциплінарного комітету ФІФА, матч Україна - Ісландія відбудеться за порожніх трибун.