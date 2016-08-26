"Шахтар" і "Зоря" сьогодні дізнаються суперників по груповому етапу Ліги Європи

Загалом до групового етапу Ліги Європи потрапили 48 команд, в тому числі від України - "Шахтар" та "Зоря".

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На сайті УЄФА перед жеребкуванням розподілення команд по кошиках виглядає наступним чином:

Кошик 1: "Шальке" (Німеччина), "Зеніт" (Росія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Шахтар" (Україна), "Атлетік" (Іспанія), "Олімпіакос" (Греція), "Вільярреал" (Іспанія), "Аякс" (Нідерланди), "Інтер" (Італія), "Фіорентина" (Італія), "Андерлехт" (Бельгія), "Вікторія Пльзень" (Чехія).

Кошик 2: "АЗ Алкмар" (Нідерланди), "Брага" (Португалія), "Ред Булл Зальцбург" (Австрія), "Рома" (Італія), "Фенербахче" (Туреччина), "Спарта" (Чехія), ПАОК (Греція), "Стяуа" (Румунія), "Генк" (Бельгія), АПОЕЛ (Кіпр), "Стандард" (Бельгія), "Сент-Етьєн" (Франція).

Кошик 3: "Гент" (Бельгія), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Краснодар" (Росія), "Рапід" (Австрія), "Слован" (Чехія), "Сельта" (Іспанія), "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль), "Фейеноорд" (Нідерланди), "Аустрія" (Австрія), "Майнц" (Німеччина), "Цюріх" (Швейцарія), "Саутгемптон" (Англія).

Кошик 4: "Панатінайкос" (Греція), "Сассуоло" (Італія), "Карабах" (Азербайджан), "Астана" (Казахстан), "Ніцца" (Франція), "Зоря" (Україна), "Астра" (Румунія), "Коньяспор" (Туреччина), "Османліспор" (Туреччина), "Габала" (Азербайджан), "Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль), "Дандолк" (Ірландія).

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Зазначимо, що команди, які представляють одну національну асоціацію, не можуть потрапити в одну групу. Також при жеребкуванні будуть розведені українські та російські клуби.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня "Шахтар" переміг турецький "Істанбул" і вийшов до групового етапу Ліги Європи. Водночас єврокубковий сезон "Шахтар" починав боротьбою за місце у вищій за рангом Лізі Чемпіонів, однак там несподівано поступився швейцарському "Янг Бойз" і вимушений був боротися лише за місце у Лізі Європи.

При цьому "Зоря" потрапила до групового етапу Ліги Європи напряму – з третього місця у Чемпіонаті України.