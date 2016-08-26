УЄФА з 2018 року ускладнить кваліфікацію ЛЧ для клубів з країн з низьким рейтингом

Про це пише Sky Sports, передає РБК-Україна.

З 2018 року по чотири кращі клуби з Англії, Італії, Іспанії та Німеччини будуть автоматично проходити в групову стадію турніру.

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Це рішення відбере гарантоване місце в ЛЧ у чемпіонів країн з нижчим рейтингом УЄФА, що призведе до меншої кількості команд з нетоповых чемпіонатів. Їм доведеться пробиватися через раунд плей-офф кваліфікації.

Зараз Україна займає в рейтингу УЄФА восьме місце і делегує в Лігу Чемпіонів два клуби - один потрапляє в груповий етап, другий починає боротьбу в третьому раунді кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, вчора чемпіон України "Динамо" дізнався імена суперників по групі Ліги Чемпіонів, якими стали "Бенфіка", "Наполі" і "Бешикташ".