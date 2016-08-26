"Динамо" розпочне Лігу чемпіонів домашнім матчем проти "Наполі"

Київське "Динамо" розпочне виступ у новому сезоні Ліги чемпіонів з домашнього матчу проти італійського "Наполі". Про це стало відомо після публікації календаря ЛЧ на офіційному сайті УЄФА.

Матч проти "Наполі" відбудеться 13 вересня на НСК "Олімпійський". Час традиційний для поєдинків Ліги чемпіонів - 21:45.

Повністю календар "Динамо" в першому груповому турнірі виглядає так:

13 вересня: "Динамо" - "Наполі";

28 вересня: "Бешикташ" - "Динамо";

19 жовтня: "Динамо" - "Бенфіка";

1 листопада: "Бенфіка" - "Динамо";

23 листопада: "Наполі" - "Динамо";

6 грудня: "Динамо" - "Бешикташ".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" дізналося суперників по груповому турніру Ліги чемпіонів під час сьогоднішнього жеребкування в Монако.