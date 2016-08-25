"Шахтар" переміг "Істанбул" і вийшов до групового етапу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" обіграв з рахунком 2:0 турецький "Істанбул Башакшехір" у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи, який відбувся на "Арені Львів". Ця перемога дозволила "гірникам" вийти до групового етапу турніру.

У першому таймі "Шахтар" відкрив рахунок завдяки автоголу півзахисника "Істанбула" Джозефа Аттама. Після удару Ісмаїлі гравець гостей невдало підставив голову і зрізав м'яч у свої ворота.

Після перерви півзахисник "Шахтаря" Марлос заробив і сам реалізував пенальті - 2:0.

За дві хвилини до кінця зустрічі капітан "гірників" Даріо Срна міг доводити рахунок до розгромного, але зі зручної позиції пробив у поперечину.

Нагадаємо, в першому матчі, що відбувся в Стамбулі, "Шахтар" виграв з рахунком 2:1.

Жеребкування Ліги Європи відбудеться завтра, 26 серпня.

Шахтар (Україна) - Істанбул Башакшехір (Туреччина) - 2:0 (1:0)

Голи: Аттама (22, в свої ворота), Марлос (71, з пенальті)

Ш: П'ятов, Срна, Кучер, Ракицький, Азеведо, Степаненко, Фред (Малишев, 72), Марлос, Коваленко (Веллінгтон Нем, 83), Тайсон, Феррейра (Едуардо, 77);

ІБ: Волкан, Алкилич (Учар, 46), Єпуряну, Аттама, Озотрун, Юндер, Озмерт (Моссоро, 79), Ротман, Емре (Хольмен, 27), Албайрак, Чикаллеші;

Попередження: Фред, Едуардо — Ротман, Албайрак, Учан, Хольмен

Перший матч - 2:1.