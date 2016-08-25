Ребров: "У нашій групі Ліги чемпіонів зібралися рівні по силі команди"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров вважає, що в групі Ліги чемпіонів, куди потрапили кияни, зібралися рівні за силою команди. Про це він сказав в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

"Було багато побажань стосовно складу груп, але потрібно приймати те, що маємо. Звичайно, могла бути значно гірша група, але, думаю, зараз у нас цікава четвірка, де зібралися рівні за силою команди й кожна має шанси на вихід до стадії плей-оф. Сподіваюся, що хлопці це розуміють, і своєю грою та роботою доведуть, що в нас є хороші шанси на вихід із цієї групи", - сказав Ребров.

"Результати жеребкування, вважаю, цілком прийнятні для нас. Як і минулого року, зараз у нас рівна група – три чемпіони своїх країн, а також віце-чемпіон одного з топ-чемпіонатів Старого Світу. Потрібно готуватися до кожної гри, однаково налаштовуватися на будь-якого суперника та ставити перед собою найвищі завдання. І так було б за будь-яких підсумків жеребкування для нас", - вважає фахівець.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" отримало в суперники по груповому турніру Ліги чемпіонів португальську "Бенфіку", італійський "Наполі" і турецький "Бешикташ".