Роналду визнаний найкращим футболістом минулого сезону в Європі

Португальський форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду отримав приз найкращому футболісту сезону 2015/16 в Європі. Це сталося на спеціальній церемонії в Монако після жеребкування Ліги чемпіонів.

У голосуванні Роналду випередив свого партнера по "Реалу" Гарета Бейла, а також форварда мадридського "Атлетіко" Антуана Грізманна.

Нагадаємо, в минулому сезоні Роналду у складі "Реала" став переможцем Ліги чемпіонів, а в складі збірної Португалії виграв чемпіонат Європи.

Раніше цей приз двічі вигравав аргентиский форвард "Барселони" Ліонель Мессі і один раз - Кріштіану Роналду, а також французький півзахисник "Баварії" Франк Рібері та іспанський півзахисник "Барселони" Андрес Іньєста.