Роналду визнаний найкращим футболістом минулого сезону в Європі
20:15, 25 серпня 2016Футбол
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Португальський форвард обійшов у голосуванні Гарета Бейла та Антуана Грізманна.
Reuters
Португальський форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду отримав приз найкращому футболісту сезону 2015/16 в Європі. Це сталося на спеціальній церемонії в Монако після жеребкування Ліги чемпіонів.
У голосуванні Роналду випередив свого партнера по "Реалу" Гарета Бейла, а також форварда мадридського "Атлетіко" Антуана Грізманна.
Нагадаємо, в минулому сезоні Роналду у складі "Реала" став переможцем Ліги чемпіонів, а в складі збірної Португалії виграв чемпіонат Європи.
Раніше цей приз двічі вигравав аргентиский форвард "Барселони" Ліонель Мессі і один раз - Кріштіану Роналду, а також французький півзахисник "Баварії" Франк Рібері та іспанський півзахисник "Барселони" Андрес Іньєста.
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