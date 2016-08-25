Київське "Динамо" зіграє у Лізі чемпіонів з "Бенфікою", "Наполі" та "Бешикташем"
Команда Сергія Реброва дізналася про суперників у головному клубному турнірі Європи.
Київське "Динамо" на груповому етапі Ліги чемпіонів потрапило до групи В, де зіграє з португальською "Бенфікою", італійським "Наполі" та турецьким "Бешикташем" .
Про це стало відомо за підсумками жеребкування групового етапу ЛЧ, яке відбулося сьогодні в Монако.
Інші групи Ліги чемпіонів виглядають так:
Група А: ПСЖ (Франція), "Арсенал" (Англія), "Базель" (Швейцарія), "Лудогорец" (Болгарія);
Група С: "Барселона" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина), "Селтік" (Шотландія);
Група D: "Баварія" (Німеччина), "Атлетіко" (Німеччина), ПСВ (Нідерланди), ФК "Ростов" (Росія);
Група E: ЦСКА (Росія), "Байєр" (Німеччина), "Тоттенхем" (Англія), "Монако" (Франція);
Група F: "Реал" Мадрид (Іспанія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Спортинг" (Португалія), "Легія" (Польща);
Група G: "Лестер Сіті" (Англія), "Порту" (Португалія), "Брюгге" (Бельгія), "Копенгаген" (Данія);
Група H: "Ювентус" (Італія), "Севілья" (Іспанія), "Ліон" (Франція), "Динамо" Загреб (Хорватія).
Матчі першого туру групового турніру пройдуть 13-14 вересня.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 3 липня на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі.