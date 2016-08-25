Київське "Динамо" зіграє у Лізі чемпіонів з "Бенфікою", "Наполі" та "Бешикташем"

Київське "Динамо" на груповому етапі Ліги чемпіонів потрапило до групи В, де зіграє з португальською "Бенфікою", італійським "Наполі" та турецьким "Бешикташем" .

Про це стало відомо за підсумками жеребкування групового етапу ЛЧ, яке відбулося сьогодні в Монако.

Інші групи Ліги чемпіонів виглядають так:

Група А: ПСЖ (Франція), "Арсенал" (Англія), "Базель" (Швейцарія), "Лудогорец" (Болгарія);

Група С: "Барселона" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина), "Селтік" (Шотландія);

Група D: "Баварія" (Німеччина), "Атлетіко" (Німеччина), ПСВ (Нідерланди), ФК "Ростов" (Росія);

Група E: ЦСКА (Росія), "Байєр" (Німеччина), "Тоттенхем" (Англія), "Монако" (Франція);

Група F: "Реал" Мадрид (Іспанія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Спортинг" (Португалія), "Легія" (Польща);

Група G: "Лестер Сіті" (Англія), "Порту" (Португалія), "Брюгге" (Бельгія), "Копенгаген" (Данія);

Група H: "Ювентус" (Італія), "Севілья" (Іспанія), "Ліон" (Франція), "Динамо" Загреб (Хорватія).

Матчі першого туру групового турніру пройдуть 13-14 вересня.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 3 липня на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі.