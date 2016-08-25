Шевченко оголосив склад збірної України на матч проти Ісландії

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав 31 гравця для підготовки та участі у матчі відбіркового раунду чемпіонату світу 2018 року проти Ісландії, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Склад збірної України виглядає таким чином:

Воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко (обидва - "Шахтар"), Денис Бойко ("Бешикташ", Туреччина)

Захисники: Артем Федецький ("Дармштадт", Німеччина), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов (усі − "Шахтар"), Євген Хачеріді ("Динамо"), Павло Ксьонз («Карпати», Львів»), Едуард Соболь ("Зоря", Луганськ)

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Сергій Рибалка, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (усі − "Динамо"), Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (усі - "Шахтар"), Олександр Караваєв, Іван Петряк (обидва - "Зоря"), Євген Коноплянка ("Севілья", Іспанія), Роман Безус ("Сент-Трюйден", Бельгія), Владлен Юрченко ("Байєр", Німеччина), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Шахов (ПАОК, Греція)

Нападники: Роман Зозуля ("Бетіс", Іспанія), Євген Селезньов ("Шахтар"), Артем Довбик, Денис Баланюк (обидва - "Дніпро").

Нагадаємо, матч Україна - Ісландія відбудеться 5 вересня на НСК "Олімпійський" та через санкції ФІФА пройде без вболівальників.