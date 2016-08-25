Харківські футбольні ультрас створили альтернативу "Металісту"

У Харкові вболівальники заснували футбольний клуб "Металіст 1925", який зареєстрований в Асоціації аматорського футболу України (ААФУ). Про це на прес-конференції заявив співзасновник клубу та радник голови Харківської ОДА Сергій Стороженко, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Металіст 1925" - це футбольна команда, яка створена товариством з обмеженою відповідальністю "Авангард". Це товариство створили, перш за все, вболівальники, ультрас, бізнесмени, функціонери. Всього - 19 засновників, серед яких 13-14 - це активні вболівальники", - сказав Стороженко.

"На наш погляд, це єдина альтернатива під назвою "Металіст", всього того, що було до цього", - додав він.

За словами Стороженка, екс-власник "Металіста" Олександр Ярославський не має відношення до новоствореного клубу.

"Олександр Владиленович Ярославський стосовно українського футболу не має жодних амбіцій на сьогоднішній день", - сказав Стороженко.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація, що Олександр Ярославський може стати одним із засновників харківського клубу "Авангард", який має намір протягом декількох років пробитися до Прем'єр-ліги.