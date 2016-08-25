Український воротар Бойко за крок від переходу в іспанську "Малагу"

Український воротар Денис Бойко найближчим часом має стати гравцем іспанської "Малаги", повідомляє As.

Турецький "Бешикташ", якому належать права на українця, погодився відпустити футболіста безкоштовно. Сам Бойко заради цього погодився на зниження зарплати, яка у нього становила в "Бешикташі" 900 тисяч доларів на рік.

Зазначимо, що новим головним тренером "Малаги" став Хуанде Рамос, який раніше кілька років працював з Бойком в українському "Дніпрі".

Нагадаємо, Бойко перейшов в "Бешикташ" з "Дніпра" у січні 2016 року. Він не зміг пробитися в основний склад стамбульської команди.