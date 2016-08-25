Визначилися всі учасники футбольної Ліги чемпіонів

Сьогодні визначилися всі 32 клуби, які візьмуть участь в основній сітці футбольної Ліги чемпіонів.

Раніше за підсумками виступу в своїх національних чемпіонатах автоматично до групового турніру Ліги чемпіонів пробилися 22 клуби:

"Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетіко", "Севілья" (всі - Іспанія), "Лестер", "Арсенал", "Тоттенхем" (всі - Англія), "Баварія", "Борусія Д", "Байєр" (всі - Німеччина), "Ювентус", "Наполі" (обидва - Італія), "ПСЖ", "Ліон" (обидва - Франція), "Бенфіка", "Спортинг" (обидва - Португалія), ПСВ (Нідерланди), ЦСКА (Росія), "Динамо" (УКРАЇНА), "Брюгге" (Бельгія), "Базель" (Швейцария), "Бешикташ" (Туреччина).

Переможцями кваліфікації Ліги чемпіонів, яка завершилася 23-24 серпня, стали 10 клубів:

"Манчестер Сіті" (Англія), "Боруссія Менхенгладбах" (Німеччина), "Монако" (Франція), "Порту" (Португалія)", "Ростов" (Росія), "Селтік" (Шотландія), "Лудогорець" (Болгарія), "Легія" (Польща), "Кобенхавн" (Данія), "Динамо Загреб" (Хорватія).

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться у четверг, 25 серпня. Перші матчі пройдуть 12-13 вересня.