"Манчестер Сіті", "Ростов", "Боруссія", "Кобенхавн" і хорватське "Динамо" стали останніми учасниками Ліги чемпіонів
Сьогодні завершилися матчі кваліфікації головного міжнародного клубного турніру Європи.
Англійський "Манчестер Сіті", російський "Ростов", німецька "Боруссія" з Менхенгладбаха, данський "Кобенхавн" і хорватське "Динамо" стали останніми учасниками Ліги чемпіонів.
Сьогодні ці команди успішно завершили свої дуелі у кваліфікації турніру.
Манчестер Сіті (Англія) - Стяуа (Румунія) - 1:0 (0:0)
Гол: Делф (56);
Перший матч - 5:0.
Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - Янг Бойз (Швейцарія) - 6:1 (3:0)
Голи: Азар (9, 64, 84), Раффаель (33, 40, 77);
Перший матч - 3:1.
Ростов (Росія) - Аякс (Нідерланди) - 4:1 (1:0)
Голи: Азмун (34), Єрохін (52), Нобоа (60), Полоз (66) - Клаассен (84);
Перший матч: 1:1.
АПОЕЛ (Кіпр) - Кобенхавн (Данія) - 1:1 (0:0)
Голи: Сотіріу (69) - Сантандер (86);
Перший матч - 0:1.
Зальцбург (Австрія) - Динамо Загреб (Хорватія) - 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:1, 0:0)
Голи: Лазаро (22) - Фернандес (87), Судані (95);
Перший матч - 1:1.
Додамо, що вчора до основного етапу Ліги чемпіонів вийшли "Порту" (Португалія), "Лудогорец" (Болгарія), "Монако" (Франція), "Легія" (Польща) і "Селтік" (Шотландія).