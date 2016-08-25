"Манчестер Сіті", "Ростов", "Боруссія", "Кобенхавн" і хорватське "Динамо" стали останніми учасниками Ліги чемпіонів

Сьогодні завершилися матчі кваліфікації головного міжнародного клубного турніру Європи.

Англійський "Манчестер Сіті", російський "Ростов", німецька "Боруссія" з Менхенгладбаха, данський "Кобенхавн" і хорватське "Динамо" стали останніми учасниками Ліги чемпіонів. Сьогодні ці команди успішно завершили свої дуелі у кваліфікації турніру. Манчестер Сіті (Англія) - Стяуа (Румунія) - 1:0 (0:0) Гол: Делф (56); Перший матч - 5:0. Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - Янг Бойз (Швейцарія) - 6:1 (3:0) Голи: Азар (9, 64, 84), Раффаель (33, 40, 77); Перший матч - 3:1. Ростов (Росія) - Аякс (Нідерланди) - 4:1 (1:0) Голи: Азмун (34), Єрохін (52), Нобоа (60), Полоз (66) - Клаассен (84); Перший матч: 1:1. АПОЕЛ (Кіпр) - Кобенхавн (Данія) - 1:1 (0:0) Голи: Сотіріу (69) - Сантандер (86); Перший матч - 0:1. Зальцбург (Австрія) - Динамо Загреб (Хорватія) - 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:1, 0:0) Голи: Лазаро (22) - Фернандес (87), Судані (95); Перший матч - 1:1. Додамо, що вчора до основного етапу Ліги чемпіонів вийшли "Порту" (Португалія), "Лудогорец" (Болгарія), "Монако" (Франція), "Легія" (Польща) і "Селтік" (Шотландія).

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