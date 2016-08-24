Фонсека: "Вірю, що в матчі з турками "Шахтар" покаже тільки атакуючий футбол"

Донецький "Шахтар" намагатиметься домінувати на полі у матчі-відповіді плей-офф раунду Ліги Європи проти турецького "Істанбула Башакшехіра". Про це на передматчевій прес-конференції заявив головний тренер віце-чемпіонів України Пауло Фонсека, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Завтра очікуємо складний матч. Зрозуміло, що опонент, що зараз знаходиться не в стані переваги та приїде сюди з однією метою – перемогти. Результат – єдине, що їх цікавить. Тому завтра очікуємо побачити команду, яка буде показувати себе зовсім по-іншому в порівнянні з нашим матчем в Туреччині. Ми чекаємо матчу з якісним суперником, який доставить нам труднощі", - заявив Фонсека.

"Шахтар" ніколи не змінює своїх ідей. Як я вже говорив, незалежно від суперника і поля, на якому ми проводимо матч, завжди намагаємося домінувати в грі. Що це означає? Володіти м'ячем і грати на половині поля суперника, бути в атаці. Намагатимемося завжди показувати саме такий футбол. Зрозуміло, що іноді це може залежати від опонента. У футболі трапляється, що якась команда, в тому числі і ми, може з чимось не впоратися. Але я щиро вірю, що завтра ми будемо показувати тільки атакуючий футбол", - додав він.

Фонсека також підкреслив, що ні про яку розслабленість команди перед матчем з "Істанбулом" не може бути й мови, оскільки футболісти пам'ятають, чим закінчився попередній випадок, коли "Шахтар" недостатньо серйозно підійшов до гри - вильотом від швейцарського "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів.

"Чи може "Шахтар" розслабитися? Цього просто не повинно статися. Ми всі прекрасно розуміємо важливість наступного поєдинку. Матч з "Янг Бойз" послужив відмінним прикладом того, як не має відбуватися. Думаю, вся команда винесла дуже великий урок з тієї зустрічі", - додав португальський фахівець.

Нагадаємо, матч "Шахтаря" проти "Істанбула" відбудеться завтра на "Арені Львів" о 22:00. Першу гру в Туреччині "Шахтар" виграв з рахунком 2:1.