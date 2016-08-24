ЗМІ повідомили вартість трансферу Драговича до "Байєра"
00:16, 24 серпня 2016Футбол
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23 серпня київське "Динамо" оголосило про трансфер австрійського захисника Александара Драговича до леверкузенського "Байєра".
Офіційно грошові подробиці трансферу не повідомляються / Football.ua
Футболіст підписав з леверкузенцями 5-річний контракт.
Офіційно грошові подробиці трансферу не повідомляються, проте, за даними німецького видання Bild, "Динамо" отримало 18 мільйонів євро, передає ТСН.
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Тоді як авторитетний портал transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів. Зазначимо, що у 2013 році кияни заплатили за перехід гравця збірної Австрії 10 мільйонів євро.
Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" продало свого австрійського захисника Александра Драговіча у леверкузенський "Байєр".
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