ЗМІ повідомили вартість трансферу Драговича до "Байєра"

Футболіст підписав з леверкузенцями 5-річний контракт.

Офіційно грошові подробиці трансферу не повідомляються, проте, за даними німецького видання Bild, "Динамо" отримало 18 мільйонів євро, передає ТСН.

Читайте такожКиївське "Динамо" привітало Україну з Днем незалежності (відео)

Тоді як авторитетний портал transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів. Зазначимо, що у 2013 році кияни заплатили за перехід гравця збірної Австрії 10 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" продало свого австрійського захисника Александра Драговіча у леверкузенський "Байєр".