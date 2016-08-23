Київське "Динамо" продало захисника Драговіча у німецький "Байєр"

Київське "Динамо" продало свого австрійського захисника Александра Драговіча у леверкузенський "Байєр". Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Вартість трансферу футболіста не повідомляється. Раніше німецькі ЗМІ писали, що "Байєр" може заплатити за гравця близько 19 мільйонів євро, а також різноманітні бонуси за його успішні виступи в Німеччині.

Нагадаємо, Александр Драговіч перейшов в "Динамо" в 2013 році з швейцарського "Базеля" за 9 мільйонів євро. Він допоміг команді двічі виграти чемпіонат України і вперше за 17 років потрапити в плей-офф Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Драговічем також цікавилися ряд німецьких і італійських клубів, зокрема, дортмундська "Боруссія", "Лейпциг", "Рома" та "Інтер". Однак до серйозних переговорів з "Динамо" з приводу трансферу футболіста справа не дійшла.