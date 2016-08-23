Український півзахисник Ротань знову став гравцем "Дніпра"

Український півзахисник Руслан Ротань підписав з "Дніпром" новий контракт. Про це повідомив агент футболіста Вадим Шаблій на своїй сторінці в Instagram.

Контракт розрахований на три роки. Перші два з них гарантовані і третій - за згодою сторін.

Ротань зможе вийти на поле в матчі 6-го туру Прем'єр-ліги проти луганської "Зорі", який відбудеться на " Дніпро-Арені 26 серпня.

Зазначимо, що саме проти "Зорі" 34-річний Ротань провів на даний момент свій останній матч за "Дніпро". 11 травня у півфіналі Кубка України, "Дніпро" поступився луганській команді, а Ротань взяв участь у бійці з арбітром матчу, за що був дискваліфікований на півроку. Пізніше термін скоротили дискваліфікацію на три місяці.

По закінченні минулого сезону у Ротаня закінчився контракт з "Дніпром", і він залишив команду. У перших п'яти матчах сезону "Дніпро" набрав 5 очок і йде на сьомому місці турнірної таблиці Прем'єр-ліги.