Півзахисник "Шахтаря" Тайсон відмовився від збірної України на користь Бразилії

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон погодився відгукнутися на виклик до збірної Бразилії з футболу на матчі відбіркового туру до чемпіонату світу 2018 року проти Еквадору та Колумбії. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1", повідомляє Sport Arena.

Це означає, що Тайсон більше не зможе виступати за збірну України з футболу, запрошення до якої отримав кілька тижнів тому від Федерації футболу України (ФФУ).

"Відчуваю себе дуже щасливим і працюватиму на максимумі, щоб показати, яким я є гравцем. Матчі з Еквадором і Колумбією – це матчі всього мого життя. Багато друзів вже привітали мене з викликом: Дуглас Коста, Луїс Адріано, Веллінгтон Нем, Марлос, Дентіньо. Моя сім'я теж розділила щастя зі мною", - сказав Марлос.

При цьому, Тайсон додав, що ще рік тому хотів виступати за збірну України, але тоді ніхто до нього з цього приводу не звертався.

"Дуже вдячний українським уболівальникам, адже сильно люблю цю країну. Також хочу подякувати Андрію Шевченкові та Євгену Краснікову, які розглядали мене в якості гравця збірної України. Рік тому я дуже хотів грати в цій команді і поїхати на чемпіонат Європи, але до мене ніхто не звернувся. Завжди вболіватиму за Україну, адже це країна, в якій я живу, яку люблю всім серцем", - сказав бразильський півзахисник.

Нагадаємо, раніше глава комітету збірних України Мирон Маркевич заявляв, що бразильські футболісти "Шахтаря" Тайсон і Марлос не проти змінити громадянство і виступати за збірну України.

Тайсон отримав відповідне запрошення в українську команду, але 16 серпня його вперше викликали до збірної Бразилії на матчі відбіркового турніру до ЧС-2018. Після цього футболіст взяв кілька днів на роздуми, за яку зі збірних йому виступати.