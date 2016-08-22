Збірна України проведе товариський матч з Аргентиною

Збірна України з футболу проведе товариський матч з командою Аргентини. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Глава ФФУ перебуває з візитом в Буенос-Айресі, де зустрівся з президентом Асоціації футболу Аргентини Армандо Пересом. В ході спілкування сторони дали один одному попередню згоду на проведення товариського матчу між національними командами.

За словами Павелко, дата зустрічі буде залежати від результатів виступів збірної Аргентини у відборі до чемпіонату світу 2018 року. Попередні дати: листопад 2017-го або березень 2018-го року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Павелко провів переговори з керівництвом Бразильської футбольної конфедерації з приводу товариського матчу України та Бразилії. Ця зустріч може відбутися в Україні, напередодні старту фінальної частини чемпіонату світу 2018 року.