Київське "Динамо" привітало Україну з Днем незалежності (відео)
16:25, 22 серпня 2016Футбол
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Футболісти записали відеопривітання на честь головного державного свята.
"Динамо" привітало Україну / fcdynamo.kiev.ua
Київське "Динамо" привітало Україну з черговим Днем Незалежності, який традиційно відзначатиметься 24 серпня.
Чемпіони України записали відео, де їх гравці читають уривок роману "Маруся Чурай" поетеси Ліни Костенко.
Цей же уривок у своєму привітанні раніше використовувало посольство Великобританії в Україні.
Як повідомляв УНІАН, у суботу київське "Динамо" з рахунком 2:1 обіграло луцьку "Волинь".
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