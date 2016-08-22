Київське "Динамо" привітало Україну з Днем незалежності (відео)

Футболісти записали відеопривітання на честь головного державного свята.

Київське "Динамо" привітало Україну з черговим Днем Незалежності, який традиційно відзначатиметься 24 серпня. Чемпіони України записали відео, де їх гравці читають уривок роману "Маруся Чурай" поетеси Ліни Костенко. Цей же уривок у своєму привітанні раніше використовувало посольство Великобританії в Україні. Як повідомляв УНІАН, у суботу київське "Динамо" з рахунком 2:1 обіграло луцьку "Волинь".

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