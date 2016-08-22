Українська молодіжка збереться для підготовки на чергові матчі відбору Євро-2017

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Олександр Головко викликав 19 гравців для підготовки до відбіркових матчів чемпіонату Європи 2017 року проти Франції та Шотландії. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Склад команди виглядає так:

Воротарі: Дмитро Безрук ("Чорноморець"), Назарій Федорівський ("Оболонь-Бровар");

Захисники: Павло Лук'янчук, Богдан Михайличенко, Зураб Очігава (усі - "Динамо"), Тарас Качараба, Микола Матвієнко, Ігор Кірюханцев (всі - "Шахтар"), Ігор Харатін ("Зоря");

Півзахисники: Віктор Циганков ("Динамо"), Олег Данченко, Владислав Кабаев, Олександр Андрієвський (всі - "Чорноморець"), Дмитро Мішньов ("Іллічівець"), Олександр Піхальонок ("Шахтар")

Нападники: Дмитро Хльобас ("Ворскла"), Роман Яремчук ("Олександрія"), Артем Бесєдін ("Динамо"), Микита Татарков ("Чорноморець").

Матчі проти Франції та Шотландії відбудуться в Києві 2 та 6 вересня, відповідно.

Нагадаємо, збірна України за чотири тури до кінця відбіркового турніру майже втратила шанси на вихід у фінальну частину Євро-2017.

Команда Олександра Головка здобула в шести матчах одну перемогу та одну нічию, при цьому зазнавши чотири поразки.