Українська молодіжка збереться для підготовки на чергові матчі відбору Євро-2017
Наставник команди Олександр Головко викликав на поєдинки з Францією та Шотландією 19 футболістів.
Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Олександр Головко викликав 19 гравців для підготовки до відбіркових матчів чемпіонату Європи 2017 року проти Франції та Шотландії. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Склад команди виглядає так:
Воротарі: Дмитро Безрук ("Чорноморець"), Назарій Федорівський ("Оболонь-Бровар");
Захисники: Павло Лук'янчук, Богдан Михайличенко, Зураб Очігава (усі - "Динамо"), Тарас Качараба, Микола Матвієнко, Ігор Кірюханцев (всі - "Шахтар"), Ігор Харатін ("Зоря");
Півзахисники: Віктор Циганков ("Динамо"), Олег Данченко, Владислав Кабаев, Олександр Андрієвський (всі - "Чорноморець"), Дмитро Мішньов ("Іллічівець"), Олександр Піхальонок ("Шахтар")
Нападники: Дмитро Хльобас ("Ворскла"), Роман Яремчук ("Олександрія"), Артем Бесєдін ("Динамо"), Микита Татарков ("Чорноморець").
Матчі проти Франції та Шотландії відбудуться в Києві 2 та 6 вересня, відповідно.
Нагадаємо, збірна України за чотири тури до кінця відбіркового турніру майже втратила шанси на вихід у фінальну частину Євро-2017.
Команда Олександра Головка здобула в шести матчах одну перемогу та одну нічию, при цьому зазнавши чотири поразки.