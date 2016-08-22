Мадридський "Реал" виграв у першому матчі іспанського сезону, "Атлетіко" втратив очки

Мадридський "Реал" розгромив сан-себастьянський "Реал Сосьєдад" у матчі 1-го туру чемпіонату Іспанії. Дублем відзначився валлійський лідер команди Гарет Бейл, ще один гол на рахунку Марко Асенсіо.

Третя команда Іспанії минулого сезону мадридський "Атлетіко" не зміг обіграти новачка Ла Ліги "Алавес" з Віторії. На другій додатковій хвилині новачок "Атлетіко" Кевін Гамейро реалізував пенальті і, здавалося, приніс підопічним Дієго Сімеоне перемогу. Однак у час, що залишився, у "Алавеса" знайшовся свій новачок, щоб повернути статус-кво - Ману Гарсія, який перейшов з "Манчестер Сіті" лише шість днів тому, зробив рахунок 1:1.

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид - 0:3 (0:2)

Голи: Бейл (2, 90+4), Асенсіо (40);

Атлетіко - Алавес - 1:1 (0:0)

Голи: Гамейро (90+2, з пенальті) — Ману Гарсія (90+5).

Нагадаємо, "Барселона" і "Севілья" перемогли у своїх перших матчах сезону, забивши суперникам по шість голів.