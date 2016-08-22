Коноплянка не розуміє, чому не потрапляє до стартового складу "Севільї"

Про це повідомляє Футбол24 з посиланням на телеканал Футбол 1.

"Чому я не в старті на матч з "Еспаньйолом"? Буду виясняти цю ситуацію. Не знаю, сам цього не розумію. Я нічого не хочу говорити наперед, треба заглиблюватись у деталі", - зазначив Коноплянка.

Також футболіст розповів про перспективи перейти до іншого клубу.

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"Чи були в мене пропозиції від інших клубів? Були, але не хочу розказувати. Зараз я у "Севільї". Розмова з Мончі перед сезоном, щоб я не покидав клуб? Подивимось, трансферне вікно відкрите. Треба розставити все на свої місця. Перед сезоном грав у стартовому складі, а зараз – ні. Нічого не розумію. Буде розмова, і все стане ясно", - розповів півзахисник збірної України.

"Терпіння у мене багато. Якщо зараз здамся, то програю. А я не хочу програвати. Критика мене тільки загартовує", – сказав Коноплянка у ефірі телеканалу.