"Мілан" розпочав новий чемпіонат Італії з перемоги, а "Інтер" - з поразки

Сьогодні завершилися матчі 1-го туру нового сезону чемпіонату Серії А.

Італійський "Мілан" обіграв "Торіно" в матчі 1-го туру італійської футбольної Серії А. Перемогу підопічні Вінченцо Монтелли здобули завдяки хет-трику форварда Карлоса Бакки. Рахунок зустрічі - 3:2. При цьому міланський "Інтер" несподівано поступився веронскому "К'єво" з сечтом 0:2, а віце-чемпіони Італії "Наполі" зіграли внічию 2:2 з новачком ліги "Пескарою". Мілан - "Торіно" - 3:2 (1:0) Голи: Бакка (38, 50, 62, з пенальті) - Белотті (48), Базеллі (90+1). К'єво - Інтер - 2:0 (0:0) Голи: Бірса (49, 81). Пескара - Наполі - 2:2 (2:0) Голи: Беналі (8), Капрарі (35) - Мертенс (60, 63). Як повідомляв УНІАН, вчора "Ювентус" і "Рома" здобули перемоги у матчах 1-го туру Серії А.

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