"Мілан" розпочав новий чемпіонат Італії з перемоги, а "Інтер" - з поразки
00:09, 22 серпня 2016Футбол
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Сьогодні завершилися матчі 1-го туру нового сезону чемпіонату Серії А.
Хет-трик Бакки приніс перемогу "Мілану" / AC Milan
Італійський "Мілан" обіграв "Торіно" в матчі 1-го туру італійської футбольної Серії А.
Перемогу підопічні Вінченцо Монтелли здобули завдяки хет-трику форварда Карлоса Бакки. Рахунок зустрічі - 3:2.
При цьому міланський "Інтер" несподівано поступився веронскому "К'єво" з сечтом 0:2, а віце-чемпіони Італії "Наполі" зіграли внічию 2:2 з новачком ліги "Пескарою".
Мілан - "Торіно" - 3:2 (1:0)
Голи: Бакка (38, 50, 62, з пенальті) - Белотті (48), Базеллі (90+1).
К'єво - Інтер - 2:0 (0:0)
Голи: Бірса (49, 81).
Пескара - Наполі - 2:2 (2:0)
Голи: Беналі (8), Капрарі (35) - Мертенс (60, 63).
Як повідомляв УНІАН, вчора "Ювентус" і "Рома" здобули перемоги у матчах 1-го туру Серії А.
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