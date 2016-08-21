УПЛ. Луганська "Зоря" перемогла львівські "Карпати" (відео)

Луганська "Зоря" перемогла львівські "Карпати" в матчі 5-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги (УПЛ). Матч завершився з рахунком 2:1.

На 20-й хвилині Артем Гордієнко виявився першим на добиванні після удару його партнера Івана Петряка у штангу воріт "Карпат". За три хвилини до кінця зустрічі Олександр Караваєв ударом з-за меж штрафного подвоїв перевагу луганчан.

До кінця матчу Івану Лобаю з "Карпат" вдалося після подачі з флангу відквитати один гол, але на більше львів'ян не вистачило.

Таким чином, "Зоря" тепер має в активі 13 очок та продовжує погоню за "Динамо" і "Шахтарем" в чемпіонаті України. "Карпати", як і раніше, знаходяться на останньому місці з показником в -2 очки.

Зоря (Луганськ) - Карпати (Львів) - 2:1 (1:0)

Голи: Гордієнко (20), Караваєв (87) – Лобай (88);

З: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сіваков, Соболь, Караваєв, Гордієнко, Гречишкін, Любеновіч (Пауліньо, 63), Петряк (Ліпартія, 74), Бонавентуре (Кулач, 78)

К: Підківка, Костевич, Лобай, Нестеров, Ксьонз, Чачуа (Рудика, 69), Новотрясов, Грисьо (Кравець, 46), Худоб'як, Мірошниченко (Кадімян, 60), Бланко-Лещук;

Попередження: Каменюка, Любеновіч – Кравець, Нестеров.