Прем'єр-ліга. Зоря - Карпати: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в матчі 5-го туру української футбольної Прем'єр-ліги луганська "Зоря" приймає на запорізькій "Славутич-Арені" львівські "Карпати".

За підсумками перших чотирьох матчів сезону "Зоря" набрала 10 очок і закріпилася в якості третьої команди чемпіонату, слідом за київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем". При цьому обидві домашні зустрічі луганчани завершували розгромом - у "Олімпіка" підопічні Юрія Вернидуба виграли 3:0, а у "Чорноморця" - 4:0. Таким чином, навіть незважаючи на кілька кадрових втрат в літнє міжсезоння, "Зоря" зуміла зберегти свої позиції, принаймні, в національній першості.

Львівські "Карпати" знаходяться в протилежній частині турнірної таблиці, маючи -2 очки. Втім, це не означає, що "біло-зелені" не зможуть нав'язати супернику боротьбу за нічию або навіть за перемогу. На початку сезону львів'яни демонструють непоганий футбол, набравши чотири бали в матчах з "Олімпіком" та "Ворсклою". Могло, щоправда, бути й більше, якби не досить спірні суддівські рішення в матчі з "Ворсклою", а також нестача везіння в поєдинку з "Шахтарем". "Гірники", які грали минулого тижня з "Карпатами", надовго запам'ятають цей матч, адже не кожен раз вдається виграти зустріч, поступаючись з рахунком 0:2.

Букмекери вважають фаворитом матчу номінальних господарів "Славутич-Арени". На перемогу "Зорі" можна поставити з коэффифиентом до 1,79, а на успіх "Карпат" - до 5,1. Нічия в цій зустрічі з оцінюється за коефіцієнтами до 3,88.

Матч "Зоря" - "Карпати" розпочнеться на "Славутич-Арені" в 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".