УПЛ. Донецький "Шахтар" перервав невдалу серію у матчах з "Дніпром"

Донецький "Шахтар" у матчі 5-го туру чемпіонату України розгромив "Дніпро" з рахунком 4:0.

Донеччани зробили все для своєї перемоги ще на старті поєдинку. На 13-й хвилині захисник "гірників" Іван Ордець підправив м'яч у сітку воріт після удару Даріо Срни і зробив рахунок 1:0. Через кілька секунд Дентіньо вдало замкнув головою подачу з кутового і подвоїв перевагу своєї команди.

Третій гол на 71-й хвилині своїм фірмовим крученим ударом з-за меж штрафного майданчика забив Марлос.

Останнє точне попадання в матчі на рахунку Факундо Феррейри. Аргентинець головою відправив м'яч у сітку після подачі з правого флангу від Срни.

Зазначимо, що після цієї зустрічі "Шахтар" перервав семиматчеву серію без перемог у поєдинках з "Дніпром"

Шахтар (Донецьк) - Дніпро - 4:0 (2:0)

Голи: Ордець (13), Дентіньо (14), Марлос (71), Феррейра (89);

Ш: П'ятов, Срна, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Малишев, Фред, Дентіньо (Феррейра, 75), Коваленко (Веллінгтон Нем, 67), Марлос, Едуардо (Степаненко, 80);

Д: Шеліхов, Лучкевич, Сваток, Чеберячко, Польовий, Кравченко, Когут (Кочергін, 46), Вакулко, Політило, Близниченко (Назаренко, 76), Баланюк (Довбик, 46);

Попередження: Степаненко.