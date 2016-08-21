УПЛ. Донецький "Шахтар" перервав невдалу серію у матчах з "Дніпром"
"Гірники" вирішили результат матчу з дніпрянами в перші 15 хвилин зустрічі.
Донецький "Шахтар" у матчі 5-го туру чемпіонату України розгромив "Дніпро" з рахунком 4:0.
Донеччани зробили все для своєї перемоги ще на старті поєдинку. На 13-й хвилині захисник "гірників" Іван Ордець підправив м'яч у сітку воріт після удару Даріо Срни і зробив рахунок 1:0. Через кілька секунд Дентіньо вдало замкнув головою подачу з кутового і подвоїв перевагу своєї команди.
Третій гол на 71-й хвилині своїм фірмовим крученим ударом з-за меж штрафного майданчика забив Марлос.
Останнє точне попадання в матчі на рахунку Факундо Феррейри. Аргентинець головою відправив м'яч у сітку після подачі з правого флангу від Срни.
Зазначимо, що після цієї зустрічі "Шахтар" перервав семиматчеву серію без перемог у поєдинках з "Дніпром"
Шахтар (Донецьк) - Дніпро - 4:0 (2:0)
Голи: Ордець (13), Дентіньо (14), Марлос (71), Феррейра (89);
Ш: П'ятов, Срна, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Малишев, Фред, Дентіньо (Феррейра, 75), Коваленко (Веллінгтон Нем, 67), Марлос, Едуардо (Степаненко, 80);
Д: Шеліхов, Лучкевич, Сваток, Чеберячко, Польовий, Кравченко, Когут (Кочергін, 46), Вакулко, Політило, Близниченко (Назаренко, 76), Баланюк (Довбик, 46);
Попередження: Степаненко.