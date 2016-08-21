"Барселона" і "Севілья" відкрили новий чемпіонат Іспанії, забивши по шість голів

"Барселона" і "Севілья" виграли у перших двох матчах сезону в чемпіонаті іспанської Ла Ліги. У сумі за дві гри глядачі побачили 19 голів.

"Барселона" розгромила севільський "Бетіс" з рахунком 6:3, причому форварда каталонців Луїсу Суаресу вдалося зробити хет-трик.

"Севілья" обіграла барселонський "Еспаньол" - 6:4.

Барселона - Бетіс - 6:2 (3:1)

Голи: Туран (6), Мессі (37, 57), Суарес (42, 56, 82) – Кастро (21, 84).

Форвард "Бетіса" Роман Зозуля не потрапив до заявки команди на матч.

Севілья - Еспаньол - 6:4 (3:3)

Голи: Сарабіа (15), Вьєтто (22, 45+2), Васкес (54), Бен Йєддер (66), Кійотаке (74) – Пьятті (8), Перес (26), Санчес (44), Морено (79).

Півзахисник "Севільї" Євген Коноплянка просидів весь матч на лаві запасних.

Додамо, що мадридські "Реал" і "Атлетико" проведуть свої матчі 1-го туру чемпіонату Іспанії завтра.