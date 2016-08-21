"Ювентус" і "Рома" почали з перемог новий чемпіонат Італії

Чинний чемпіон Італії "Ювентус" виграв у "Фіорентини" свій перший матч в новому сезоні Серії А.

Перемогу туринській команді приніс аргентинський новачок команди Гонсало Ігуаїн, який забив м'яч на 75-й хвилині. До цього у "Ювентуса" голом відзначився Самі Хедіра, а у "Фіорентини" - Нікола Калиніч.

Крім того, сьогодні розгромну перемогу над "Удінезе" здобула "Рома" - 4:0. Зазначимо, що легенда римської команди Франческо Тотті участі в матчі не брав

Ювентус - Фіорентіна - 2:1 (1:0)

Голи: Хедіра (37), Ігуаїн (75) — Калініч (70).

Рома - Удінезе - 4:0 (0:0)

Голи: Перотті (65, 75, обидва - з пенальті), Джеко (82), Салах (84).

Завтра в рамках 1-го туру Серії А "Інтер" зіграє з "К'єво", "Мілан" - з "Торіно", а "Наполі" з "Пескарою".