АПЛ. "Лестер" та "Арсенал" не виявили переможця в очній зустрічі

Чемпіон Англії "Лестер Сіті" не зміг обіграти лондонський "Арсенал" у матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Гра завершилася без голів - 0:0.

Під час зустрічі команди створили мінімум по-справжньому гольових моментів. Наприкінці матчу "Лестер" міг вирвати перемогу, але воротар "Арсеналу" Петр Чех впорався з ударом Ріяда Мареза.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Тоттенхем" здобули перемоги у матчах 2-го туру АПЛ. У той же час "Ліверпуль" сенсаційно поступився "Бернлі".