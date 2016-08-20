АПЛ. "Лестер" та "Арсенал" не виявили переможця в очній зустрічі
21:48, 20 серпня 2016Футбол
134
Чемпіон і віце-чемпіон Англії провели не найвидовищніший матч.
Reuters
Чемпіон Англії "Лестер Сіті" не зміг обіграти лондонський "Арсенал" у матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Гра завершилася без голів - 0:0.
Під час зустрічі команди створили мінімум по-справжньому гольових моментів. Наприкінці матчу "Лестер" міг вирвати перемогу, але воротар "Арсеналу" Петр Чех впорався з ударом Ріяда Мареза.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Тоттенхем" здобули перемоги у матчах 2-го туру АПЛ. У той же час "Ліверпуль" сенсаційно поступився "Бернлі".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter