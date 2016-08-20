УПЛ. "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Волинню"

Київське "Динамо" обіграло луцьку "Волинь" у домашньому матчі 5-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рахунок матчу - 2:1.

У першому таймі невеликою перевагою володіли кияни, але не змогли втілити її в голи. Навпаки, на 40-й хвилині форвард "Волині" Сергій Петров відгукнувся на подачу з правого флангу і з близької відстані головою вразив ворота Олександра Шовковського - 0:1.

"Динамо" відігралося на початку другого тайму, коли заробило стандарт в декількох метрах від штрафного майданчика гостей. Удар виконав Микола Морозюк, і м'яч рикошетом від стінки лучан залетів у ворота "Волині".

Перемогу "Динамо" на 62-й хвилині приніс Денис Гармаш. Він виявився першим на добиванні після удару головою у виконанні Андрія Ярмоленка і сейва голкіпера лучан Артема Кічака.

Динамо - Волинь - 2:1 (0:1)

Голи: Петров (40) - Морозюк (53), Гармаш (62).

Д: Шовковський, Морозюк, Драговіч, Сілва, Антунеш, Ярмоленко, Гармаш (Федорчук, 71), Корзун, Сидорчук (Мораєс, 46), Гонсалес (Гусєв, 46), Гладкий;

В: Кічак, Никитюк, Міха, Чепелюк, Шабанов (Шаповал, 12), Герасим'юк (Тетеренко, 76), Романюк, Хомченко, Мемешев (Дудик, 65), Задерецький, Петров.

Попередження: Сидорчук, Антунеш, Гармаш — Міха, Герасимюк, Задерецький, Чепелюк.