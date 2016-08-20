АПЛ. "Манчестер Сіті" та "Челсі" перемогли, "Ліверпуль" неочікувано поступився "Бернлі"

Сьогодні в рамках 2-го туру англійської Прем'єр-лізі було зіграно декілька матчів за участю провідних команд чемпіонату.

Зокрема, "Манчестер Сіті" розгромив "Сток Сіті" з рахунком 4:1, а "Челсі" завдяки пізньому голу Дієго Кости здобув важку перемогу над "Вотфордом" - 2:1.

Третя команда минулого сезону "Тоттенхем" обіграла "Крістал Пелас" - 1:0.

При цьому "Ліверпуль" неочікувано поступився новачку ліги "Бернлі" - 0:2.

Сток Сіті - Манчестер Сіті - 1:4 (0:2)

Голи: Кркіч (49, з пенальті) - Агуеро (27, з пенальті, 36), Ноліто (86, 90+5).

Українець Олександр Зінченко до заявки "Манчестер Сіті" на матч не потрапив.

Уотфорд - Челсі - 1:2 (0:0)

Голи: Капу (55) - Батшуаї (80), Дієго Коста (87).

Тоттенхем - Крістал Пелас - 1:0 (0:0)

Гол: Ваньяма (83).

Бернлі - Ліверпуль - 0:2 (0:2)

Голи: Воукс (2), Грей (37).

Сьогодні в рамках 2-го туру Прем'єр-ліги також відбудеться матч між "Лестером" і "Арсеналом".