АПЛ. "Манчестер Сіті" та "Челсі" перемогли, "Ліверпуль" неочікувано поступився "Бернлі"
У чемпіонаті Англії з футболу тривають матчі другого туру.
Сьогодні в рамках 2-го туру англійської Прем'єр-лізі було зіграно декілька матчів за участю провідних команд чемпіонату.
Зокрема, "Манчестер Сіті" розгромив "Сток Сіті" з рахунком 4:1, а "Челсі" завдяки пізньому голу Дієго Кости здобув важку перемогу над "Вотфордом" - 2:1.
Третя команда минулого сезону "Тоттенхем" обіграла "Крістал Пелас" - 1:0.
При цьому "Ліверпуль" неочікувано поступився новачку ліги "Бернлі" - 0:2.
Сток Сіті - Манчестер Сіті - 1:4 (0:2)
Голи: Кркіч (49, з пенальті) - Агуеро (27, з пенальті, 36), Ноліто (86, 90+5).
Українець Олександр Зінченко до заявки "Манчестер Сіті" на матч не потрапив.
Уотфорд - Челсі - 1:2 (0:0)
Голи: Капу (55) - Батшуаї (80), Дієго Коста (87).
Тоттенхем - Крістал Пелас - 1:0 (0:0)
Гол: Ваньяма (83).
Бернлі - Ліверпуль - 0:2 (0:2)
Голи: Воукс (2), Грей (37).
Сьогодні в рамках 2-го туру Прем'єр-ліги також відбудеться матч між "Лестером" і "Арсеналом".