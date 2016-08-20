УПЛ. "Олександрія" в Сумах перемогла донецький "Олімпік"

"Олександрія" перемогла донецький "Олімпік" у матчі 5-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. Матч, що пройшов на сумському стадіоні "Ювілейний", завершився з рахунком 2:0.

На 28-й хвилині перший гол у матчі забив півзахисник номінальних гостей Артем Чорній. Після тривалої атаки "Олександрії" він залишився один у районі одинадцятиметрової позначки і сильним ударом вразив ворота "Олімпіка".

Після цього шанси забити були в обох команд, але свій момент знову реалізували підопічні Володимира Шарана. На 78-й хвилині захисник "Олімпіка" збив у своєму штрафному майданчику Дмитра Леонова, а Андрій Запорожан реалізував пенальті.

Зазначимо, що в цьому матчі "Олімпік" вперше використав стадіон "Ювілейний" в Сумах як домашню арену.

Олімпік (Донецьк) — Олександрія - 0:2 (0:1)

Голи: Чорний (28), Запорожан (78, з пенальті);

О: Махарадзе, Парцванія (Олійник, 37), Барановський, Федорів, Немчанінов, Хомутов (Корнєв, 81), Петров, Богданов, Гошкодеря (Драченко, 36), Танчик, Лисенко;

А: Новак, Микицей, Шендрик, Гітченко, Путраш (Старенький, 74), Банада (Огиря, 87), Запорожан, Чорній, Грицук (Леонов, 61), Цуріков, Паламар;

Попередження: Лисенко, Хомутів, Немчанінов, Барановський — Чорній, Грицук, Запорожан, Гітченко.