Прем'єр-ліга. "Динамо" - "Волинь": онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" приймає луцьку "Волинь".

"Динамо" в нинішньому сезоні УПЛ поки що не втрачало очки, хоча минулого тижня каменська "Сталь" змусила киян серйозно понервувати. Лише за три хвилини до кінця зустрічі португалець Виторину Антунеш забив переможний гол за свою команду і зняв питання про переможця матчу.

Зазначимо, що в тій зустрічі не брав участь лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко - за версією ЗМІ, через конфлікт з керівництвом клубу, за офіційною версією, через травму. Так чи інакше, в матчі з "Волинню" 26-річний півзахисник знову має з'явитися на полі.

Проте навіть за умови відсутності Ярмоленко луцька команда не виглядає суперником, який може в гостях відібрати очки у "Динамо". У нинішньому сезоні "Волинь" розгромно програвала "Дніпру", поступалася "Сталі" і лише в минулому турі змогла здобути домашню перемогу над "Зіркою" з Кропивницького.

Історія взаємин команд також не говорить на користь "Волині". Останній раз лучани відбирали очки у "Динамо" в сезоні 2013/14, а попередні чотири матчі між командами незмінно завершувалися на користь підопічних Сергія Реброва. Загальний рахунок цих ігор - 12:2.

Букмекери вважають "Динамо" безумовним фаворитом протистояння. На перемогу киян приймаються ставки з низькими коефіцієнтами до 1,07. Разом з тим, виграш "Волині" у цій зустрічі котирується з коефіцієнтами від 17,0 до 34,0. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 12,0.

Матч "Динамо" - "Волинь" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".