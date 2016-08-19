АПЛ. Два голи Ібрагімовича принесли "МЮ" другу перемогу в сезоні

"Манчестер Юнайтед" здобув перемогу над "Саутгемптоном" з рахунком 2:0 в першому матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Обидва голи за "МЮ" забив шведський форвард Златан Ібрагімовіч. На 36-й хвилині він замкнув головою навіс з флангу від свого партнера Вейна Руні, а на 52-й - реалізував пенальті.

Ще сім матчів туру відбудуться завтра. Зокрема, чемпіон Англії "Лестер Сіті" прийматиме віце-чемпіонів з лондонського "Арсеналу".

Також "Тоттенхем зіграє з "Крістал Пелас", "Манчестер Сіті" - зі "Сток Сіті", а "Челсі" - з "Уотфордом".