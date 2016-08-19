Новим головним тренером "Зірки" з Кропивницького став 29-річний аргентинець

Аргентинець Даріо Друді став виконуючим обов'язки головного тренера "Зірки" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Головне завдання - залишити команду в Прем'єр-лізі і домогтися взаємозв'язку вболівальників з Кропивницького з командою", - заявив Друді під час свого представлення в якості наставника команди.

Крім того, президент "Зірки" Максим Березкін повідомив, що аргентинець став в.о. головного тренера, а не повноцінним головним тренером команди у зв'язку з юридичними футбольними формальностями. Як тільки неузгодженості будуть вирішені, Друді позбудеться приставки "в. о."

Раніше 29-річний аргентинець кілька років працював в Іспанії асистентом головного тренера "Вільярреала". У серпні він залишив цю команду.

Нагадаємо, попереднім головним тренером "Зірки" був Сергій Лавриненко. Під його керівництвом команда в минулому сезоні виграла чемпіонат Першої ліги і вийшла у Прем'єр-лігу.

Як повідомляв УНІАН, Лавриненко залишив команду після чотирьох турів чемпіонату УПЛ.